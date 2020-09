قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الإثنين، إن إيطاليا لطالما دعمت وتحدثت مع جميع الأطراف لتعزيز عملية الحوار في ليبيا حتى صمتت الأسلحة.

وأضاف دي مايو في تصريحات صحفية، أن إيطاليا تعمل الآن على إعادة تفعيل اتفاقية عام 2008 مع ليبيا، والتي ستسمح لعديد من الشركات الإيطالية للذهاب إلى ليبيا والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وأوضح دي مايو أن ايطاليا بـ” حاجة إلى التدخل في مطار طرابلس وعلى الطرق السريعة”، لافتا إلى أن مجموعة (إيني) للطاقة لم تغادر ليبيا، كما كانت إيطاليا الدولة الوحيدة في الغرب التي لم تغلق سفارتها في طرابلس.

وأشار دي مايو إلى أن عدم غلق السفارة سيجعل المسؤولين في ليبيا يعترفون بالصداقة الكبيرة بين البلدين.

The post دي مايو : إيطاليا دعمت الحوار لحل الأزمة الليبية و تعمل الآن على المشاركة في إعادة الأعمار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24