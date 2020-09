بوشناف يوجه بضرورة مكافحة “الشعوذة”

في كتاب رسمي وجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف رؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن بضرورة عمل أعضاء هيئة الشرطة حيال مكافحة ومحاربة السحر والشعوذة وفقا لصحيح القانون.

وأوضح بوشناف في رسالته الموجهة لرؤساء الأجهزة الأمنية آليات العمل القانوني اللازم مؤكدا أن الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب شريطة ألا تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر.

وتختص هيئة الشرطة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لعام 2019 المعدل بالقانون رقم 5 لعام 2018 بمنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن في المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وصون الحريات والحقوق.

