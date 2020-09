تنسيقيات ونقابات المعلمين: الوفاق “عاجزة” عن الوفاء بوعودها فلتترك الميدان لمن هو أقدر

أنذرت تنسيقيات

ونقابات المعلمين بالمناطق الوسطى والغربية والجنوبية وظاهر وباطن الجبل، اليوم

الأحد، كافة الجهات المسؤولة عن عرقلة مطالبهم في حكومة الوفاق غير المعتمدة وعلى

رأسها وزارة التعليم المفوضة.

وحملت

التنسيقيات والنقابات، في بيان وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، المسؤولية

الكاملة لمخاطر العودة الدراسية في ظل تفشي جائحة كورونا وظهور حالات بين الطلاب

في عدة مناطق، مُشددين على أن ذلك لعدم التزام الوزارة بالإجراءات الوقائية التي

اشترطتها اللجنة العلمية الاستشارية للجائحة.

وأشارت

التنسيقيات والنقابات، إلى أنه إذا كانت الحكومة عاجزة عن الوفاء بوعودها فلتترك

الميدان لمن هو أقدر.

وقالت التنسيقيات

والنقابات، إنهم يجتمعون اليوم في مدينة الزاوية من مختلف المناطق لتوجيه رسالة

شديدة اللهجة لحكومة الوفاق غير المعتمدة ووزارة التعليم، لإعلامهم أن زمن

المطالبات فات وصار لزامًا أن ينتزعون حقوقهم انتزاعًا، مؤكدين أن جميع المسؤولين

بالدولة خذلوهم ونكثوا بعهودهم للمعلم والتي على إثرها تم تعليق الاعتصام بالعام الماضي.

وحذرت

التنسيقيات والنقابات، كافة الجهات المسؤولة عن عرقلة مطالب المعلمين من ثورة

المُعلم إزاء تهميشهم وعدم الاكتراث لهم، لافتين إلى أن المعلم لن يقف مُتفرج على

هذا الظلم والتهميش وأن على الحكومة البدء فورًا في تنفيذ الوعود المُتفق عليها

سابقًا”.

كما طالبوا بصرف

مستحقات المُنتسبين الجدد، مُهددين بتصعيد الموقف.

