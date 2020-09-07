لجنة «كورونا» بمنشية الجميل: نحّمل «حكومة الوفاق» مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالمدينة

حذرت اللجنة الطبية لجائحة كورونا ببلدية المنشية بالجميل، من أن الوضع داخل البلدية أصبح خطيرا في ظل تفشي الجائحة وتزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت اللجنة في خطاب موجه لوزير الحكم المحلي بـ«حكومة الوفاق»: “نوضح لكم الوضع الحالي لبلدية المنشية وأنتم على علم بالتغير الحاصل للجان التسييرية بالبلدية”.

وأضاف الخطاب “اللجنة الطبية تقف على مسافة واحدة من الجميع ونحن كأطباء ليس لنا علاقة بالشأن السياسي وما يهمنا فقط هو إنقاذ المواطن من هذا الوباء”.

وتابع “اللجنة الطبية وبعد التأخير الحاصل في الأمور المالية داخل البلدية واستمرار إيقاف الحسابات المصرفية الذي أثر مباشرة على عمل اللجنة الطبية”.

وأشارت اللجنة إلى أنها تقف عاجزة أمام هذا الوضع، قائلة: “نفتقر إلى أبسط الإمكانيات لخدمة المواطن، رغم مطالبتنا من بداية ظهور هذه الجائحة بتجهيز الإسعاف وغيرها من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

واستطرد “إننا نحملكم معنا المسؤولية التامة فيما يؤول إليه الوضع الصحي داخل المدينة”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أصدر، اليوم الاثنين، بيانه رقم 183، حول عدد إصابات كورونا في البلاد، مسجلا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس وذلك لأول مرة.

وقال المركز الوطني، جاءت النتائج كالتالي: “عدد (3206) عينة سالبة، عدد (1085) عينة موجبة مفصلة كالتالي: «عدد (845) حالة جديدة، عدد (240) حالة مخالطة”.

وسجل المركز عدد 81 حالة شفاء وعدد 11 حالة وفاة، وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن”.