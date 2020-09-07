موقع رادار إيطالي: طائرة «أواكس» تركية تدور حول ليبيا

أكد موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي أن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية من طراز بوينج E-7T رقم 002-13، وإشارة نداء TURAF27) ، غادرت من القاعدة الجوية التركية في مدينة قونية التركية، وهي تدور حول ليبيا بين طرابلس ومصراتة.
وقال الموقع: “تقوم الطائرة بمهمتها الاستطلاعية في منطقة معلومات الطيران لطرابلس، ولكن خارج المجال الجوي الليبي. ولاتزال المهمة جارية في هذه الدقائق”.
وكان نفس الموقع قد أكد وصول طائرة أطلس تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى استمرار الجسر الحوي التركي إلى ليبيا كل يوم.
قال الموقع الإيطالي، اليوم الاثنين، إن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية من طراز إيرباص A.400M “أطلس” (رقم 0055-16، إشارة نداء TUAF221غادرت صباح اليوم حوالي الساعة 08:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، من مصراته للعودة إلى تركيا.
وهبطت الطائرة في مصراتة في الساعة 07:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، بعد رحلة استغرقت 4 ساعات من إسطنبول.
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