أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الإثنين، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين من ليبيا إلى اسطنبول عبر مطار معيتيقة للدولة ثم إعادتهم إلى سوريا عقب انتهاء عقودهم مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

The post عاجل // المرصد السوري: تركيا نقلت 450 مرتزقا جديد من ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي إلى اسطنبول appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24