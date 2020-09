وجه وزير

الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، تعليماته لرؤساء

الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بمكافحة ومحاربة السحر والشعوذة

وقال بوشناف في

كتاب موجه للأجهزة الأمنية، إن الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب، شريطة

ألا يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية أو ينحدر إلى

تعريض النظام الاجتماعي للخطر

