«داخلية الحكومة الليبية»: يجب على مدراء الأمن مكافحة السحرة والمشعوذين منعاً لإيذاء المجتمع

أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، كتاباً لرؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الأمن، بشأن ضرورة عمل أعضاء هيئة الشرطة، حيال مكافحة ومحاربة السحر والشعوذة وفقا لصحيح القانون.

أوضح الوزير، في كتابه الذي اطلعت عليه “الساعة 24” أن آليات العمل القانوني اللازم لذلك، مؤكدا أن الدفاع عن مصالح البيئة الاجتماعية حق وواجب، شريطة ألا تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ينقلب إلى تهديد لأسس الشرعية أو ينحدر إلى تعريض النظام الاجتماعي للخطر.

ويبين وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الذي عمم الكتاب مذيلاً بتوقيعه، أنه وإلى أن يتدخل المشرع لتأطير الفتوى المنسوبة إلى اللجنة العليا للإفتاء بالخصوص يجب التعامل مع الأمر وفقا للقانون القائم.