أعلن ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أنه تم نقل دفعة جديدة من المرتزقة الموالية لأنقرة في ليبيا بلغت نحو 450 مرتزقا من الأراضي الليبية بعد انتهاء عقودهم ، التي نصت على القتال بجانب حكومة الوفاق غير المعتمدة في نزاعها ضد الجيش.

وأوضح المرصد في بيان له أنه تم نقل هؤلاء المرتزقة من مطار معيتيق الدولي ثم إلى مدينة اسطنبول التركية، ليتم إدخالهم بعد ذلك إلى ريف حلب.

وأشار المرصد إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 17420 مرتزقا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6700 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.

ولفت المرصد إلى أن بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا ليبيا، إلى نحو 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

The post بعد انتهاء عقودهم مع الوفاق .. المرصد السوري : تركيا نقلت 450 مرتزقا جديدا من ليبيا إلى سوريا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24