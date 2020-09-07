ليبيا الان

المشري يلتقي وزيرة الخارجية الإسبانية لبحث فرص استئناف الحوار

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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