الأربعاء.. تطورات الأوضاع في ليبيا على رأس مباحثات اجتماع وزراء الخارجية العرب

تستضيف الجامعة

العربية اليوم أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين

الدائمين حضورياً على مدار يومين، وذلك للتحضير لأعمال تلك الدورة على مستوى وزراء

الخارجية العرب افتراضياً الأربعاء المقبل لبحث تطورات الأزمة الليبية و القضية

الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتهما مؤخراً.

ومن المقرر أن تناقش

اجتماعات المندوبين الدائمين الإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب من

حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية

لمناقشتها واعتمادها.

وتركز هذه

الدورة على قضايا العمل العربي المشترك وفى مقدمتها تطورات الأزمة الليبية و

القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها مؤخراً.

كما يناقش

المجلس التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتطورات

الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، إلى جانب موضوعات

اجتماعية وصحية أبرزها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة كورونا.

