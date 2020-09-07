«عبير موسى»: أحزاب سياسية تونسية سهلت عودة الإرهابيين من ليبيا

قالت رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، النائبة عبير موسى، إن تونس لم تعد قادرة على تحمل الفوضى السياسية، وأن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش في البلاد.

أضافت “موسى” في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن هناك علاقة لبعض الأحزاب التونسية بالإرهاب، وأن بعض الأحزاب السياسية تتخابر مع جهات أجنبية، مشيرةً إلى أن أحزاباً في البرلمان التونسي متورطة بدعم الإرهاب، وسهلت عودة عناصر إرهابية من ليبيا، في إشارة إلى حزب “الإخوان” المعروف بـ”النهضة” برئاسة راشد الغنوشي رئيس “البرلمان” التونسي.

وأوضحت “موسى” أن بعض الأحزاب السياسية التونسية تتخابر مع جهات أجنبية، وأن البلاد لم تعد قادرة على تحمل الفوضى السياسية، مؤكدةً أن البرلمان لم يناقش “الاتفاقيات المشبوهة” الموقعة مع قطر وتركيا.