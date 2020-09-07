الأعلى للدولة يصف لقاءاته مع وفد البرلمان بالمغرب بـ”الإيجابية”

أخبار ليبيا24 – سياسة

وصف المجلس الأعلى للدولة، لقاءاته وفده مع وفد أعضاء مجلس النواب بطبرق بمدينة بوزنيقة المغربية أمس الأحد، بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية بـ”الإيجابية”.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عقد بالمملكة المغربية لقاءات تشاورية مع وفد من أعضاء مجلس النواب بطبرق، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وسط أجواء إيجابية بخصوص محاولات إعادة إحياء الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

ونقل المكتب الإعلامي، تأكيد الوزير المغربي على عمق العلاقة بين الشعبين الليبي والمغربي، وحرص بلاده على حل الأزمة الليبية من خلال تهيئة مناخ يساعد الليبيين على مناقشة قضاياهم حسب إرادتهم.

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