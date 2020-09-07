الثني: رفع جزئي لحظر التجول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد.

وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة – رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عبدالرازق الناظوري، ووزير الداخلية – عضو اللجنة إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة عضو اللجنة – سعد عقوب.

وناقش الاجتماع الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه، إضافة إلى أخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.

وخلص الاجتماع إلى رفع جزئي لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من كل يوم. وشدد المجتمعون على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، لافتين إلى إيقاع غرامات مالية حيث تم تقييم الوضع الوبائي ومناقشة فورية على المخالفين.

من جهته، أهاب الثني، بالمواطنين الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط اللجان الفنية المختصة لمنع انتشار الوباء بينهم.