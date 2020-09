قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن طرفي الأزمة الليبية بحثا في بوزنيقة مباشرة نقطتين أساسيتين تعيدان الطريق لحل الأزمة، وتكمن الأولى في إعادة هيكلة المؤسسات، خصوصاً المجلس الرئاسي، وتقليص عدد أعضائه.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك اتجاهاً لتقليص عدد أعضاء المجلس إلى 3 أعضاء بحيث يمثل كل عضو منطقة من مناطق ليبيا، مؤكدة أن الصراع الحقيقي يبقى محتدماً حول رئاسة المجلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة الثانية تتعلق بمآل رئاسة الحكومة، مضيفة أنه جرى بحث إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في بوزنيقة بموازاة مفاوضات جنيف حول الترتيبات الأمنية والعسكرية.

وبحسب الصحيفة يرى مراقبون أن اجتماع بوزنيقة يتماهى مع ما يجري في جنيف، ويبدو أن الروح التي تسود اليوم في بوزنيقة هي روح العقل والفضيلة والحوار، لأن الليبيين سئموا من الحرب؛ زد على ذلك أنه أصبح واضحاً لديهم أنه لن يكون هناك أي حل عن طريق حمل السلاح؛ لأن ما كان يجرهم إلى الحرب هو الأجندات الخارجية التي جعلت الحرب تستمر.

وأكد مراقبون أن الأطراف الليبية مقتنعة بأن المغرب يسهل ويساعد ويحفز على توافق الليبيين فيما بينهم؛ لأن المغرب ليست له مبادرة أو أجندة، بقدر ما يرغب فقط في توفير أرضية تخلو من الأجندات، وتهدف إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة.

ويركز المغرب على 3 نقط أساسية هي إيجاد حل للأزمة الليبية على أساس إيجاد حل سلمي وليس عسكرياً، وإيجاد حل سياسي توافقي، وأن يكون هذا الحل من هندسة الليبيين وليس من الخارج.

ويرأس وفد ما يسمى بمجلس الدولة عبد السلام الصفراوي، بينما يرأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري. ويتكون وفد ما يسمى بمجلس الدولة الليبي من 4 أعضاء، بينما يتكون وفد مجلس النواب من 9 أعضاء.

The post الشرق الأوسط :روح العقل تسود لقاءات بوزنيقة في المغرب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24