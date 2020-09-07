المشري وسيالة يستقبلان وزيرة الخارجية الإسبانية في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس، في مقر المجلس بطرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والتداعيات والآثار التي خلفتها حرب العاصمة، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تناول الاجتماع المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وفي 15 يوليو الماضي، أجرت غونزاليس اتصالًا هاتفيًّا مع سيالة، عبرت خلاله عن أملها في استئناف المحادثات السياسية، وعودة مسار «5+5» وفق مخرجات برلين، مؤكدة دعم إسبانيا حكومة الوفاق.

وبحث الجانبان «العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا».

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