“الكهرباء”: شبكة المنطقة الشرقية ستستعيد استقرارها في أسبوع

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، أن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية ستستعيد استقرارها الكلي خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد وصول كميات كبيرة من إمدادات الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف تشغيل محطة خليج سرت والتي كانت متوقفة عن العمل لمدة 150 يوما، مما ساهم في تحسين الشبكة الكهربائية الشرقية واستقرارها.

وفي ذات السياق بحث رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية فخري المسماري رفقة مدير شركة الكهرباء القابضة المصرية جابر الدسوقي سبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء بين البلدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ناقش الاجتماع التعاون الليبي المصري وآلية زيادة الطاقة الموردة من الجانب المصري إلى الجانب الليبي، خصوصا في فصل الشتاء، بالإضافة لصيانة الخطوط الخاصة بالربط الليبي المصري، سعيا لسد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية.

يذكر أن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية كانت تعاني الفترة الماضية من عجز فيها هذا العجز ناتج عن نقص إمدادات الوقود من المصدر ما أسفر عن زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

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