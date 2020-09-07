«حكومة السراج» تلغي قرار تسمية أعضاء لجنة التسليم والاستلام «ببلديات الجميل»

أصدرت وزارة الحكم المحلي بـ«حكومة السراج»، قرارا سحبت بموجبه قرار سابق يخص بلديات «المنشية – الجميل»، والمعني بتسمية أعضاء لجنة التسليم والاستلام.

وجاء في القرار الذي صدر في وقت سابق خلال الشهر الماضي، وحصلت «الساعة 24» على نسخة مسربة منه: “السادة رئيس وأعضاء لجنة التسليم والاستلام بين رؤساء اللجان التسييرية السابقين والحاليين لبلديات «المنشية – الجميل»، المشكلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم 140 لسنة 2020، وذلك للاستلام ووضعه موضع التنفيذ”.

ونص القرار رقم 148 لسنة 2020 لوزير الحكم المحلي المفوض بـ«حكومة الوفاق»، على سحب القرار رقم 140 لسنة 2020، بشأن تسمية أعضاء لجنة التسليم والاستلام.

وطالب بضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مع إلزام المعنيين به بوضعه موضع التنفيذ وإلغاء كل حكم يخالفه.

وكانت اللجنة الطبية لجائحة كورونا ببلدية المنشية بالجميل، قد حذرت من أن الوضع داخل البلدية أصبح خطيرا في ظل تفشي الجائحة وتزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت اللجنة في خطاب موجه لوزير الحكم المحلي بـ«حكومة الوفاق»: “نوضح لكم الوضع الحالي لبلدية المنشية وأنتم على علم بالتغير الحاصل للجان التسييرية بالبلدية، اللجنة الطبية تقف على مسافة واحدة من الجميع ونحن كأطباء ليس لنا علاقة بالشأن السياسي وما يهمنا فقط هو إنقاذ المواطن من هذا الوباء”.

وتابع “اللجنة الطبية وبعد التأخير الحاصل في الأمور المالية داخل البلدية واستمرار إيقاف الحسابات المصرفية الذي أثر مباشرة على عمل اللجنة الطبية”، مشيرة إلى أنها تقف عاجزة أمام هذا الوضع، قائلة: “نفتقر إلى أبسط الإمكانيات لخدمة المواطن، رغم مطالبتنا من بداية ظهور هذه الجائحة بتجهيز الإسعاف وغيرها من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

واستطرد “إننا نحملكم معنا المسؤولية التامة فيما يؤول إليه الوضع الصحي داخل المدينة”.