البلدي غدامس يمدد حظر التجول 3 أيام اعتبارا من السادسة مساء اليوم

قرر المجلس البلدي غدامس، الإثنين، تمديد غلق المدينة ثلاثة أيام، اعتبارا من السادسة مساء اليوم تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

ووجه المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ القرار بكل حزم داعيا المواطنين إلى التعاون معهم حفاظا على المصلحة العامة وسلامة الجميع.

وأوضح المجلس أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي في المناطق المجاورة، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية بمستشفى غدامس العام، واللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا أوصوا بتمديد الحظر.

