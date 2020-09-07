الحكومة الموقتة ترفع حظر التجول جزئيا

قررت الحكومة الموقتة اليوم الإثنين، رفع حظر التجول جزئيا ليبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من كل يوم.

جاء ذلك بعد لقاء رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشدد المجتمعون على ضرورة التزام الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين عليها، لافتين إلى إيقاع غرامات مالية على المخالفين.

ودعا الثني المواطنين إلى الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وشروط اللجان الفنية المختصة لمنع انتشار الوباء بينهم، كما ناقش الاجتماع آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.

ضم الاجتماع رئيس أركان القيادة العامة، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوي اللجنة، وزيري الداخلية إبراهيم بوشناف، والصحة الدكتور سعد عقوب.

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