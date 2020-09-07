رفع جزئي لحظر التجول بالمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الثني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي برئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد .

وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، و وزير الداخلية عضو اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة عضو اللجنة الدكتور سعد عقوب.

وناقش الاجتماع الوضع الوبائي وتقييم أوضاعه، إضافة إلى آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.

وخلص الاجتماع إلى رفع جزئي لحظر التجول بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا من كل يوم.

وشدد المجتمعون على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين، لافتين إلى إيقاع غرامات مالية

حيث تم تقييم الوضع الوبائي ومناقشة فورية على المخالفين.

من جهته، أهاب رئيس مجلس الوزراء بالسادة المواطنين الكرام الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بشروط اللجان الفنية المختصة لمنع انتشار الوباء بينهم.

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