ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، المواطنين القانطين في بالمناطق التي بها انتشار واسع لفيروس كورونا عدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة.

The post عاجل // “مكافحة الأمراض” يطالب المواطنين في مناطق تفشي كورونا بعدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24