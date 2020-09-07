بحضور نائبيه وسيالة.. «المشري» يناقش مع «السفيرة الإسبانية» الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وحضر اللقاء رفقة المشري، النائب الأول له السيد محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ووزير خارجية «الوفاق» محمد الطاهر سيالة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد والتداعيات والآثار التي خلفها ما أسماه بـ«عدوان المجرم حفتر»، على حد وصف البيان الصادر عن مجلس المشري

وأضاف البيان “تناول الاجتماع المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام”.