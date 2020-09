أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الإثنين، أن حل الأزمة الليبية يكمن في أن “تكون ليبيا لليبيين”.

