«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» عودة المياه تدريجيا إلى العاصمة طرابلس بعد منتصف ليل اليوم الإثنين، في حال استمرار استقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ.

وأشار إلى عودة التيار الكهربائي لمحطة الضح بموقع ترهونة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأرجع الجهاز تأخر عودة المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى عوامل خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة؛ تتمثل في عدم استقرار خطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمنطقة حقول الآبار.

كما لفت إلى تكرار حالات الفصل لمحطات الضخ والآبار أمس الأحد، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن محطة الضخ بموقع ترهونة أمس وحتى صباح اليوم.

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