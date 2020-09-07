“عمل الوفاق” تتابع مهام فرق حصر الباحثين عن عمل

بحث وكيل وزارة العمل علي عكاشة رفقة موظفي مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل سير عمل فرق الحصر المشكلة بالمركز والمتمثلة في فريق الإشراف العام وفريق الاستقبال والفحص وفريق الفرز وترتيب البيانات وفريق المطابقة وقواعد البيانات وفريق الدعم الفني والفريق الإعلامي.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين تضمن تقديم عرض مرئي من قبل مكتب التخطيط والدراسات لتشكيل فرق لجنة حصر البيانات الباحثين بالمركز.

وفي وقت سابق، عقد مدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود القذافي اجتماعا لمناقشة آليات تجميع حصر الباحثين عن العمل، حيثُ خلُص الاجتماع إلى وضع مخطط لاستقبال البيانات الواردة من مكاتب العمل بالمناطق وتشكيل الفرق الفنية لتبويب ومن ثمّ معالجة ومطابقة البيانات الواردة لحصر الباحثين المسجلين بمنظومة الباحثين عن العمل.

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