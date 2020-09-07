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إدارة “سرت للنفط” تتابع سير العمل بحقل الراقوبة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اطلع رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط والغاز، مسعود سليمان موسى، رفقة عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة ومجلس الإدارة للهندسة والمشروعات، خلال زيارة تفقدية، على سير العمل في حقل الراقوبة النفطي.

وتضمنت الزيارة جولة للاطلاع على خطوات استكمال اختبارات التشغيل لوحدة توليد الكهرباء التي تم توريدها من شركة سولار الأمريكية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة خلال جولته التفقدية على أهمية هذه التوربينة في استقرار إمدادات الكهرباء بالحقل وتوفير مصدر كهربائي يعتمد عليه لتشغيل معمل الغاز وآبار الرفع بالغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بالحقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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