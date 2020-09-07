تعيينات “مثيرة للجدل” بمؤسسة الاستثمارات الخارجية

أحال آمر غرفة العمليات الميدانية في طرابلس التابعة لحكومة الوفاق أحمد بوشحمة، إلى المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، كشفا بأسماء 12 شخصا من المشاركين في عملية بركان الغضب من أجل توظيفهم في المؤسسة.

وجاء في الرسالة التي لم يتسن لـ218 نيوز التأكد من صحتها أن بوشحمة طلب من مؤسسة الاستثمارات الخارجية توظيف الأسماء من دون توضيح مؤهلاتهم العلمية وتحصيلهم المعرفي.

وقال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن تعيينهم جاء لأنهم ينتمون إلى عملية بركان الغضب ليس إلا، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات التابعة لحكومة الوفاق حول محتوى الرسالة وحقيقتها.

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