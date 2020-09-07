“النهر الصناعي”: نتوقع رجوع المياه تدريجيا لطرابلس بعد عودة الكهرباء لمحطة ضخ ترهونة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، اليوم الإثنين، عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة وبدء أعمال ضخ المياه.

جاء ذلك خلال منشور لجهاز النهر الصناعي على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، حيث أوضح الجهاز أنه في حالة استمرار استقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ فمن المتوقع عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس بعد منتصف الليل لهذا اليوم الأثنين الموافق 2020/09/07م.

وأوضح جهاز النهر الصناعي، أن تأخر عودة المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك يرجع إلى عوامل خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة، وذلك لعدم استقرار خطوط الطاقة الكهربائية المغذية لمنطقة حقول الآبار وتكرار حالات الفصل لمحطات الضخ والآبار، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء على محطة الضخ بموقع ترهونة.

وكان جهاز النهر الصناعي منظومة سهل الجفارة الحساونة قد عبر السبت الماضي عن أسفه لاستمرار انقطاع المياه، مشيرا إلى أن ذلك لأسباب خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة.

وأوضح الجهاز تلك الأسباب، في إيجاز صحفي، مرجعا إياها إلى تكرار حالات الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى، وآخرها كانت يوم الجمعة، والتي ترتب عليها توقف أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كل حادثة إظلام تام بالشبكة.

وبعث الجهاز برسالة طمأنة للمواطنين بعودة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار مساء السبت الماضي، وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه.

وأعرب الجهاز أيضا عن أمله في استقرار شبكة الكهرباء، وتوقع عودة المياه التدريجية لمدينة طرابلس مع نهاية يوم أمس الأحد.

ووجه الجهاز الشكر إلى الشركة العامة للكهرباء على تعاونها مع غرفة التحكم بالمنظومة، وحرصها على إعادة الكهرباء إلى الحقول في أسرع وقت ممكن بعد كل حادثة إظلام.

وبعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقتين الجنوبية والوسطى الخميس الماضي، عادت الكهرباء إلى حقول الآبار الجمعة.