الحضيري يحذر من فساد منظومة التسويق الدولي للنفط الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

07 September, 2020

طالب الخبير القانوني بمجال النفط عثمان الحضيري، بالكشف عن قوائم الشركات النفطية المتعامل معها دوليا، وموانئ التفريغ وشحنات الخام والمنتجات على الرأي العام الليبي.

وقال الحضيري، في ورقة تحليلية بعنوان (عبث النفط وفساد إدارة التسويق الدولي) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”عرفت ليبيا صناعة النفط منذ أكثر من خمسون عاما، تعاقدت مع شركائها الامريكان والطليان والفرنسيين والالمان والاسبان على شراء خاماتها النفطية المتعددة ذات المواصفات الممتازة إلى مصافي وأسواق تلك الدول، ودخلت إلى أسواق جديدة رغم الحصار الظالم الذي فرضه ما يسمى بالمجتمع الدولي كما تعلمون، الا أن الإدارة الحكيمة لقطاع النفط في ذلك الوقت وعلى مر سنوات الحصار نجحت في اختراق تلك العقوبات بالتعاون مع الشركاء وبالأخص (ENI , Repsol , Total)، والأكثر تفاعلا في هذا الشأن (ENI) لأسباب عدة، أولها اعتبارها أكبر الشركات النفطية الإيطالية استثماراً في ليبيا في البر والبحر، حيث طورت حقل الفيل والوفاء ومجمع مليتة للغاز، ناهيك عن إنشاء منصات الانتاج بالمناطق المغمورة وأكبر الشركات استيرادا للنفط الليبي سواء باستيعاب حصتها من الاستثمار أو بالشراء المباشر”، بحسب قوله.

وتابع الحضيري، :”أتذكر هنا الموقف الإيجابي والقوي عندما حاول الرئيس كلينتون تشديد العقوبات على ليبيا ومنها النفط، رد عليه وزير الخارجية الايطالي حينها، (سيد الرئيس هل أنتم تعاقبون إيطاليا أم ليبيا؟ هل تعلم أن إيطاليا أكبر مستثمر نفطي بليبيا؟ وهل تعلم أن ربع النفط الليبي يكرر في المصافي الإيطالية! عندها اقتنع الرئيس وتوقف مبدأ التشديد ولكن المفارقة العجيبة والغريبة أن تقوم إدارة التسويق الدولي بعكس ما تعارفت عليه المؤسسة وهو التعامل مع الشركاء وأصحاب المصافي وفتح أسواق جديدة للنفط الليبي قبل 2011، حيث تقوم الآن بالتعامل مع السماسرة مثل (جلينكور وفيتول وجونفور ،،، وترافيجورا وشركات قزميه تركيه وأوربية) الذين لا يملكون مصافي وليس لهم قطع استكشافيه أو إنتاج الا حقل بسيط بدولة (تشاد) لا يزيد إنتاجه عن (10000 برميل! هل هذا يبرر التعامل مع السمسار جلينكور؟ والمفارقة الأخرى عدم اهتمام إدارة التسويق بالشركاء التقليديين للمؤسسة وعدم تمتعهم بالأولوية في الحصول على كميات من النفط الخام الا شحنات محدودة وعلى استحياء وتعرفون السبب بوضوح لكون شركاء المؤسسة شركات حكومية لن يتحقق منها الفائدة الشخصية والمبتغاه، اما السماسرة فهي دكاكين تدفع للانتهازي حسب المصلحة ويحضون بأفضل معاملة سواء في عقود الخام أو استيراد المنتجات. ونحن نورد ذلك نطلب من هؤلاء العبثيين نشر قوائم الشركات المتعامل معها، وموانئ التفريغ وشحنات الخام والمنتجات على الرأي العام لكي يعرف شعبنا الحقيقة ومدى مصداقية ما نقول”، على حد تعبيره.