المشري يبحث مع السفيرة الإسبانية تداعيات “حرب طرابلس”

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري، الاثنين، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي جمعهما تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد والتداعيات والآثار التي خلفتها العمليات العسكرية في طرابلس منذ أبريل 9 2018.

وحضر الاجتماع النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

كما تناول الاجتماع المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

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