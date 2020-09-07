موقع أسترالي: ما هي نهاية مقامرة تركيا في ليبيا؟

نشر موقع “ذا إنتربريتر” الأسترالي تقريرا حول الدور الذي تلعبه تركيا في إذكاء الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن تدخلات أنقرة اكسبتها العديد من الخصوم.

وقال الموقع إن إعادة تصور تركيا للخلاقة العثمانية لم يكسبها الكثير من الأصدقاء في المنطقة، لقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان طموحه في أن تكون تركيا رائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويستمر الاتجاه الاستراتيجي الجديد لتركيا في التعامل بغطرسة كما أنه يثير الجدال حيث يتصور أردوغان دور تركيا الذي يتجاوز قوة إقليمية إلى قوة “عالمية”.

إن انخراط تركيا في ليبيا هو أحد الأمثلة ويظهر إعادة توجيه في السياسة الخارجية التركية. تواصل تركيا إلقاء الكثير من الثقل السياسي والعسكري في ليبيا وحاولت تحويل ميزان القوى في الصراع لصالحها. وأدى تزويد تركيا بالمعدات العسكرية والدعم المالي، فضلاً عن نشر المرتزقة السوريين من الصراع السوري إلى ترجيح كفة الميزان لصالح حليف تركيا حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج. لكن هيمنة حكومة الوفاق الوطني يعيقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

مع ديناميكيات الصراع المتغيرة يوميًا والقوى القوية التي تعمل ضد الطموحات التركية في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ، هل لدى أردوغان استراتيجية كبيرة في ليبيا؟ وما هي “نهاية اللعبة” لتركيا؟

ليبيا ليست غريبة عن التدخل الخارجي. لا تزال الجماعات المسلحة والانقسامات السياسية تجتاح البلاد منذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011. والسيطرة على خطوط النفط والثروة في ليبيا عامل حاسم في الصراع المستمر بين مراكز القوة المختلفة بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي وغيرهما. ولقد دعمت قوى أخرى وكلائها من أجل أن يكون لها رأي في مستقبل شبكة الهيدروكربون الضخمة في ليبيا.

والصراع الليبي هو اختبار حاسم لنشاط تركيا الخارجي المتجدد والقتال في شرق البحر المتوسط. يبدو أن الجبهة الليبية تمثل “مقامرة” أخرى لأردوغان حيث يسعى إلى تعزيز الحكومات الصديقة أيديولوجيًا في جميع أنحاء المنطقة. ومنذ احداث عام 2013 في مصر دعم حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان للعدالة والتنمية بشكل متزايد ونشط جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية ذات الصلة في جميع أنحاء المنطقة. وساعد دعم الجهات الإسلامية الفاعلة غير الحكومية في سوريا والآن في ليبيا في صياغة مشروع القوة الإقليمية لتركيا. ويعد دعم أردوغان لحكومة الوفاق الوطني –لها علاقاتها الوثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين- مفتاحًا لطموحات تركيا الإقليمية في شرق البحر المتوسط.

إن تشكيل حكومة موالية لتركيا وتحالف جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا سيكون بمثابة انتصار كبير للطموحات الإقليمية التركية. ومن شأن ذلك أن يدل على نجاح استخدام تركيا لوكلاء إسلاميين في المنطقة ويوفر الشرعية لنظام أردوغان الاستبدادي المتعظم.

وفي الواقع لا تملك تركيا القدرة المالية ولا الموارد للحفاظ على نفسها كقوة إقليمية على الرغم من الخطاب المتدفق من قاعات القصر الرئاسي لأردوغان. بدأت اليونان وفرنسا وإسرائيل تفقد صبرها مع العداء التركي في شرق البحر المتوسط ، وهي تضع استراتيجيات لمواجهة أي تحركات تركية في ليبيا. كما أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان متعب ومنهك ويفتقر إلى الرؤية في السياسة الاستراتيجية ويفشل في محاولاته لإيجاد حلول للأمراض الاجتماعية والاقتصادية المستوطنة في الوقت الحاضر في تركيا.

وترتبط المغامرات الحالية في السياسة الخارجية التركية ارتباطًا جوهريًا بالسياسة الداخلية. إن تحالف أردوغان الضعيف مع الفصائل القومية المتطرفة داخل الدولة التركية منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 يعني أن السياسة الخارجية لتركيا قد اتخذت منحى استراتيجيًا أكثر استقلالية وإن كان أوروآسيويًا. لم تعد وجهة النظر الاستراتيجية لتركيا الآن تتعلق بكونها جسر الشرق والغرب ولكنها تهدف إلى أن تصبح قوة إقليمية نشطة في جوارها المباشر.

إن “إستراتيجية البيت الأزرق” – التي تطالب بمنطقة بحرية كبيرة في البحر الأبيض المتوسط بين ليبيا واليونان – هي رمز لهذا التحول الاستراتيجي. وقعت تركيا مؤخرًا اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني ترسم الحدود البحرية لكل دولة مع المناطق الاقتصادية الخاصة بها. يمكن لاحتياطيات الغاز الموجودة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قبرص أن توفر مصدر دخل تشتد الحاجة إليه لأردوغان حيث يؤدي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والليرة التركية المتدهورة إلى الإضرار بقبضته على السلطة.

ويعد التدخل التركي في ليبيا مصدر إلهاء مفيد بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المستعرة في أنحاء تركيا والتي تفاقمت بسبب تقاعس الحكومة عن جائحة فيروس كورونا. ويحتاج أردوغان إلى تأمين فوز في ليبيا إذا كان لديه أي فرصة لدرء المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المحلية المتزايدة التي تحدث في تركيا. وتتعلق استراتيجية أردوغان في ليبيا بالشرعية المحلية بقدر ما تدور حول الإسقاط الإقليمي.

الاشتباك التركي السوري معلق بشدة بسبب أفعالها في ليبيا. يعد فشل أردوغان في الإطاحة بنظام الأسد والافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية أحد الأسباب التي تجعله لا يزال راسخًا هناك اليوم ويمكن أن يحدث الشيء نفسه في ليبيا.

وعلى الرغم من غطرسته ، فإن مقامرة السياسة الخارجية لأردوغان في الصراع الليبي لن توفر لتركيا النفوذ الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط الذي تسعى إليه ، وسوف يقوض قوتها الإقليمية. لا تزال تركيا معزولة ومع نفاد صبر الجهات الفاعلة على الصعيدين الدولي والمحلي قد تكون ليبيا آخر فرصة لأردوغان لاستخدام السياسة الخارجية كحاجز لافتقاره إلى الرؤية الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والإقليمي.