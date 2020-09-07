الثني يبحث مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا التطور الوبائي في البلاد

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مستجدات المرحلة والتطور الوبائي في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الاجتماع ناقش الوضع الوبائي، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين، حيث شدد المجتمعون على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

وخلص الاجتماع إلى رفع جزئي لحظر التجول، بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء حتى السابعة صباحا من كل يوم.

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