الثني يبحث مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا التطور الوبائي في البلاد

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مستجدات المرحلة والتطور الوبائي في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.
الاجتماع ناقش الوضع الوبائي، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، والتي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين، حيث شدد المجتمعون على ضرورة التزام كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.
وخلص الاجتماع إلى رفع جزئي لحظر التجول، بحيث يكون من الساعة التاسعة مساء حتى السابعة صباحا من كل يوم.
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