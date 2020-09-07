مكافحة الأمراض يطالب المواطنين بالتزام أكبر بالإرشادات الوقائية

أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار الوباء، والتي تشمل منع التجمعات، والتأكيد على الحجر الصحي المنزلي وارتداء الكمامات.

كما طالب المركز المواطنين القاطنين في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل واسع، بعدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة، حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي من تتبع وحصر المخالطين.

هذا وحث المركز مؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية على التعاون وتقديم كافة التسهيلات للحملات التي يقوم بها، ورفع قدرة مختبرات صحة المجتمع بالبلدية وتجهيزها.

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