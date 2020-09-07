شركة الكهرباء بالحكومة الليبية: عجز التوليد يصل إلى 550 ميجاوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية وجود عجز في التوليد يصل إلى 550 ميجاوات بسبب نفاد الوقود.

وأكدت إدارة التحكم الجهوي 220 الشرقية أنه جرى تزويدها بالوقود الخفيف (الديزل)، واستقرار الكهرباء في المنطقة الشرقية الأيام الماضية، إلا أن محطات الإنتاج بكل من السرير والشمال أفادت بالاضطرار لإخراج بعض الوحدات وذلك بسبب نفاد الوقود الخفيف (الديزل)، الأمر الذي سيؤدي إلى عجز في التوليد يصل إلى ( 550 ميقاوات ) .

وأوضحت الشركة أنه ليس لديها أي مشاكل فنية وجميع الوحدات تعمل بشكل جيد موضحة أنه عندما يتوفر الوقود الخفيف (الديزل) من المصدر سيعود الاستقرار للشبكة الكهربائية فوراً.

وأكدت الشركة أنها أعطت كل الكميات المطلوبة سواء من الوقود الخفيف ( الديزل) ، أو الغاز يومياً لكل الجهات المختصة بهذا الأمر، حتى يتم توفيره قبل نفاده.

وأشارت الشركة إلى أنه من المنتظر وصول ناقلة نفط على متنها وقود خفيف ( ديزل ) خلال الأربع أيام القادمة.