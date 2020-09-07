في حصيلة هي الأعلى في ليبيا.. تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 183، تسجيل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين مخالطة وجديدة، كأعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، فيما شفيت 81 حالة وسجلت 11 حالة وفاة أمس.
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قناة ليبيا
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