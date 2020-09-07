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في حصيلة هي الأعلى في ليبيا.. تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 183، تسجيل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين مخالطة وجديدة، كأعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، فيما شفيت 81 حالة وسجلت 11 حالة وفاة أمس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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