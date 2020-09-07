دي مايو: نتحدث مع الجميع في ليبيا لتشجيع الحوار

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “لطالما دعمنا وتحدثنا مع جميع الأطراف لتعزيز عملية الحوار”، في ليبيا “حتى خرست الأسلحة، وهذه حقيقة إيجابية”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات إذاعية الاثنين، “إننا نعمل على إعادة تفعيل اتفاقية عام 2008 مع ليبيا، والتي ستسمح لعديد من شركاتنا بالذهاب إلى هناك والمشاركة في عملية إعادة الإعمار”.

وذكّر وزير الخارجية بـ”الحاجة إلى تدخلات في مطار طرابلس وعلى الطرق السريعة”، مشيرًا إلى أن مجموعة “(إيني) للطاقة لم تغادر البلاد أبدًا”، فقد “كنا الدولة الوحيدة في الغرب التي لم تغلق سفارتها في طرابلس”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول إلى أن “هذا الأمر سيتم الاعتراف لنا به باسم صداقة كبيرة مع الشعب الليبي”.

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