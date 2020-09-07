تسجيل حالتي شفاء في مدينة الكفرة

سجلت مدينة الكفرة أمس حالتي شفاء بعد مضي 25 يوما على إصابتهم بالفيروس، حسب بيان اللجنة الطبية الاستشارية الذي كشف عن وصول إجمالي الإصابات في الكفرة منذ بداية الجائحة إلى 73 إصابة مؤكدة، وحالتي وفاة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المتعافين إلى 17 شخصا.

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