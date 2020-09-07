بالصور.. “الثني” يتفقد سير الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، سير الامتحانات النهائية لطلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بعدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببلدية بنغازي.

ووقف “الثني” على عمل لجان الامتحانات، والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفايروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.

واستمع “الثني” من اللجان المختصة بمراقبة الامتحانات عن سيرها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي واجهتهم خلال الامتحانات التي انطلقت أمس الأحد بعد تأجيل دام عدة أشهر بسبب الجائحة.

وناقش “الثني” الطلاب عن سير الامتحانات وملاءمتها للمنهج الدراسي، مبديين ارتياحهم لسير الامتحانات والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.

وأعرب “الثني” عن أمله في التوفيق والسداد للطلاب، مثمنا دور لجان الامتحانات من المعلمين والعاملين في تسييرها، لوقوفهم للعمل في الظرف الراهن.





