بالصور.. “الثني” يتفقد سير الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية

تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، سير الامتحانات النهائية لطلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بعدد من المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مراقبة التعليم ببلدية بنغازي.
ووقف “الثني” على عمل لجان الامتحانات، والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفايروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.
واستمع “الثني” من اللجان المختصة بمراقبة الامتحانات عن سيرها، وأبرز العراقيل والمشاكل التي واجهتهم خلال الامتحانات التي انطلقت أمس الأحد بعد تأجيل دام عدة أشهر بسبب الجائحة.
وناقش “الثني” الطلاب عن سير الامتحانات وملاءمتها للمنهج الدراسي، مبديين ارتياحهم لسير الامتحانات والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع انتشار وباء كورونا بينهم.
وأعرب “الثني” عن أمله في التوفيق والسداد للطلاب، مثمنا دور لجان الامتحانات من المعلمين والعاملين في تسييرها، لوقوفهم للعمل في الظرف الراهن.
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