هذه نتائج لقاء السراج مع دبلوماسي تركي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2020

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في إسطنبول مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين كما جرى بحث سبل المضي قدما في مسارات حل الأزمة الليبية وفقا للبيان الذي أصدره السراج في 21 أغسطس الماضي، وفي اطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.

وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإشراف حكومة الوفاق.

كما تطرق الاجتماع لسبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب لتشمل مجالات أخرى.