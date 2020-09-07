وزيرة الخارجية الإسبانية تدعم وقف إطلاق النار وتدعو السراج لزيارة مدريد

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أكدت دعم بلادها لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بشأن وقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في ليبيا، ودعته إلى زيارة مدريد.

واستقبل السراج، اليوم الاثنين، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، الوزيرة الإسبانية، التي وصلت ليبيا في زيارة عمل قصيرة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن وزيرة الخارجية الإسبانية عبرت للسراج عن سعادتها بزيارة طرابلس ونقلت له تحيات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، كما جددت دعوة السراج للقيام بزيارة رسمية لإسبانيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن غونزاليز لايا «أكدت دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني، ولبيان السراج الصادر في 21 أغسطس الماضي، الذي يشمل وقف إطلاق نار، ونزع السلاح في مناطق سرت والجفرة والهلال النفطي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر مارس المقبل».

من جانبه، رحب السراج بالوزيرة والوفد المرافق لها، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وأشاد بموقف إسبانيا الداعم لحكومة الوفاق وللمسار السياسي في ليبيا.

وقدم السراج للوزيرة الإسبانية نبذة مختصرة عن تطورات الأوضاع في ليبيا وما تواجهه العملية السياسية من تدخلات وعراقيل تحتاج إلى موقف دولي حازم تجاهها.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، كما بحث تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي إن السراج شكر في ختام اللقاء رئيس الوزراء الإسباني على دعوته لزيارة مدريد التي قبلها على أن يتحدد موعد لها في وقت لاحق.

وحضر الاجتماع من الجانب الإسباني المرافق للوزيرة، سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا، خافيير غارسايا لاراتشي، والمديرة العامة بوزارة الخارجية الإسبانية لشؤون المتوسط، إيفا مارتنيز، والملحق بالسفارة، خوسي ماريا تيرادو. وعن الجانب الليبي عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم، العماري زايد، والمفوض بوزارة الخارجية، محمد سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بالوزارة، الحاجي دهان.

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