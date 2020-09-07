السراج يلتقي وزير خارجية إسبانيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2020

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاثنين، وزير خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليز لايا، التي وصلت إلى طرابلس في وقت سابق في زيارة عمل قصيرة إلى ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن غونزاليز لايا أكدت خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس على دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني، ولبيان السراج في 21 أغسطس الماضي والذي يشمل وقف إطلاق نار، ونزع السلاح في مناطق سرت والجفرة والهلال النفطي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في شهر مارس المقبل.

وقدم السراج نبذة مختصرة عن تطورات الأوضاع في ليبيا وما تواجهه العملية السياسية من تدخلات وعراقيل تحتاج إلى موقف دولي حازم تجاهها مشيدا بموقف إسبانيا الداعم لحكومة الوفاق وللمسار السياسي في ليبيا.

واستعرض الاجتماع مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، كما بحث تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين.

وحضر الاجتماع الوفد المرافق للوزيرة الإسبانية والذي يضم سفير أسبانيا لدى ليبيا خافيير غارسايا لاراتشي، والمديرة العامة بالوزارة لشؤون المتوسط إيفا مارتنيز، والملحق بالسفارة خوسي ماريا تيرادو، وحضر عن الجانب الليبي عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم العماري زايد، ووزير الخارجية محمد سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية الحاجي دهان.