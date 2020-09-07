بعد صعود مخيف ومتسارع لحالات كورونا.. “مكافحة الأمراض” يوجه مناشدة عاجلة للمواطنين

وجه المركز الوطني لمكافحة الامراض مناشدة عاجلة للمواطنين في ظل التفاقم السريع للوضع الوبائي لجائحة كورونا والزيادة الملحوظة في أعداد الحالات خاصة في العاصمة طرابلس.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس الكورونا والتي تشمل منع التجمعات بكل أنواعها والتأكيد على الحجر الصحي المنزلي والتباعد الجسدي والاجتماعي وإرتداء الكمامات والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المناشط والمرافق والإهتمام بإجراءات النظافة الشخصية.

وطالب المركز من المواطنين القاطنين بالمناطق التي يحدث فيها إنتشار واسع للفيروس بعدم مغادرة المنطقة إلا للضرورة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وحث المركز الوطني كافة الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية بالتعاون والمشاركة وتقديم كافة التسهيلات للحملات التي تقوم بها الفرق الفنية التابعة للمركز للحد من إنتشار الفيروس والمتمثلة في دعم فرق الرصد والتقصي الوبائي وفرق الإستجابة السريعة ورفع قدرة مختبرات صحة المجتمع بالبلدية وتجهيزها وكذلك برامج التوعية المجتمعية والدعم النفسي والإجتماعي.

ونوه المركز أنه وللحصول على المساعده أو إستفسار أو للتبليغ على أي ظاهرة صحية يطلب التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز (195).

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