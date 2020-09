أعلن رئيس اللجنة المركزية العليا للامتحانات بالحكومة المؤقته محمد الجبالي، اليوم الإثنين، أن اللجنة بدأت في اجرت الاختبار العملي النهائي لـ “39 ” طالب وطالبة داخل مركز طبرق الطبي بعد إعادة تفعيل شعب التمريض بالمستشفيات التعليمية بالبلاد للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضح الجبالي في تدوينة عبر صفحة صحة المؤقتة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها للوقاية من فيروس كورونا لضمان المحافظة على صحة وسلامة الطلاب خلال فترة أداء الاختبارات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تمثلت في ترك مسافة كافية بين الطلاب، و فتح جميع منافذ التهوية مثل الأبواب والشبابيك، وارتداء الكمامة طوال فترة أداء الاختبار.

ولفت الجبالي إلى أن الوزارة ستعلن أواخر سبتمبر الجاري عن تخريج أول دفعة من طلاب معاهد التمريض المتوسطة التابعة للوزارة والتي جرى افتتاحها داخل (11) مستشفى ومركزًا تخصصيًا في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

هذا ويذكر أن اللجنة المركزية العليا للامتحانات كانت قد اجرت خلال اليومين الماضيين عدد من الامتحانات العملية بمدينتي المرج و درنه.

The post صحة المؤقتة تعلن انطلاق الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم بشعب التمريض العام المتوسط بطبرق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24