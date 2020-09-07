السراج يستقبل وزيرة خارجية إسبانيا ويتلقى دعوة رسمية لزيارة مدريد

أخبار ليبيا24

تلقى رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الإثنين، دعوة رسمية لزيارة إسبانيا، وذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الإسبانية لطرابلس، وفق بيان للحكومة.

واستقبل السراج، الإثنين، وزيرة خارجية مملكة إسبانيا، أرانشا غونزاليز لايا، التي وصلت إلى طرابلس في وقت سابق في زيارة عمل قصيرة إلى ليبيا.

وذكرت حكومة الوفاق، أن الوزيرة جددت دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الموجهة إلى السراج للقيام بزيارة رسمية لإسبانيا.

وأفادت أن الوزيرة، أعربت عن على دعم بلادها لبيان السراج في 21 أغسطس الماضي بشأن وقف إطلاق نار.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، كما بحث تفعيل عمل اللجان المشتركة بين حكومتي الوفاق وإسبانيا.

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