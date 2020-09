أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أنها تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي الليبي بالمملكة المغربية.

