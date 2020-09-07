السراج يبحث مع ساترفيلد توسيع الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اجتماعه مع السفير الأميركي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، سبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب لتشمل مجالات أخرى، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج وساترفيلد الذي عقد امس الأحد، في إسطنبول، «تناول مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع بحث أيضا سبل المضي قدما في مسارات حل الأزمة الليبية، وفقا للبيان الذي أصدره السراج في 21 أغسطس الماضي، وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف أن الاجتماع «أكد ضرورة الإسراع بإعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإشراف حكومة الوفاق الوطني».

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