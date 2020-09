أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، أنها تدعم الجهود المبذولة في المملكة المغربية الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يحافظ على سيادة ليبيا.

