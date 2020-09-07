بوريطة: الحوار الليبي المنعقد في مدينة بوزنيقة قد يكون مقدّمة لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس الأحد إنّ الحوار الليبي المنعقد في مدينة بوزنيقة شمالي المغرب قد يكون مقدمة لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية.

جاء ذلك في كلمة لبوريطة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع يُعقد الأحد والإثنين بين وفدين من مجلس الدولة الاستشاري والبرلمان، وفقًا لوكالة”الاناضول” التركية.

وأضاف بوريطة أنّ “الحوار المنعقد في المغرب ممكن أن يكون له مقاربة عملية لإعادة الثقة، وبناء التفاهمات وإنضاج الأفكار والتهيؤِ للاتفاقيات”.

وشدّد على أنّ الرباط تثق بالأطراف الليبية للوصول إلى حل والخروج من أزمتها، مشيدًا بالدينامية الإيجابية الأخيرة، التي تمثّلت في وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما رأى بوريطة أنّ المبادرات الليبية بما فيها مبادرتي خالد المشري وعقيلة صالح ممكن أن تعطي أرضية للسير نحو حلّ للأزمة الليبية.

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