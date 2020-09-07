الوطنية للنفط تسلم معدات طبية لجالو لمواجهة كورونا

أخبار ليبيا24

سلّمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين معدات طبية ومواد حماية ووقاية مختلفة لدعم جهود بلديات الواحات لمواجهة انتشار فيروس كورونا ودعم الأطقم الطبية في تعاملها مع مختلف الحالات.

وتمثل الدعم في عدد 3 أجهزة تنفس عناية فائقة، وجهاز موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة جائحة كورونا كالكمامات والقفازات والبدل الطبية وغيرها من المستلزمات الأخرى كالكحول الطبي وأجهزة قياس الحرارة الإلكتروني.

وأفادت المؤسسة، أن هذه الجهود تأتي ضمن سياسة “الجار الطيب” التي التزمت بها تجاه منطقة الواحات ومساهمة منها في الحد من انتشار مرض كوفيد19.

وجرت مراسم التسليم داخل مقر المجلس البلدي جالو، أحمد سعد، رئيس المجلس التسييري المكلف ببلدية جالو ومدير المستشفى وعضو اللجنة الاستشارية ومندوبا عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

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